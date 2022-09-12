Смотри онлайн проект Пара на миллион 1 сезон 2 выпуск от 12.09.2022 на сайте Нового канала! Первая неделя на проекте прошла напряженно и интересно. Было много красивых свиданий и громких ссор. Одни пары смогли найти общий язык и создать крепкую команду, другие рассорились и провалили задания.

Во 2 выпуске Пара на миллион 1 сезон одна пара покинет проект навсегда. Какая именно – определят соперники, которые будут по очереди заходить в тайную комнату и отдавать голоса против тех, кого считают недостойными продолжать соревнование. Кто выйдет из проекта по результатам первого голосования? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн проект Пара на миллион сезон 1 выпуск 2.

Смотреть онлайн 2 выпуск Пара на миллион 1 сезон