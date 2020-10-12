Video: Открытие кинофестиваля «Кинолетопись»

Открытие XVII Киевского кинофестиваля «Кинолетопись»
Новый канал / Открытие кинофестиваля «Кинолетопись»
12 октября

Открытие кинофестиваля «Кинолетопись»

Открытие XVII Киевского кинофестиваля «Кинолетопись» отметилось живой художественной вечеринкой - с красными дорожками, селебрити, музыкальными перфоменсами. Но, конечно, было много интересного кино. Для просмотра отобрано около 68 документальных и художественных лент кинематографистов из многих стран мира.

Открытие кинофестиваля «Кинолетопись»
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