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03 декабря

Организация и проведение бизнес-премии «CABINET BOSS. TOP-50»

Целое созвездие отечественной бизнес-элиты собралось в столице. В торжественной обстановке награждали победителей всеукраинской бизнес-премии «Cabinet Boss. TOP-50».

Соучредители премии уверены, что объединительное мероприятие бизнес-среды Украины – один из двигателей улучшения инвестиционного климата и экономического развития страны.

А музыкальным хедлайнером стала звезда мирового шоу-биза Minelli, прилетевшая из Европы специально на мероприятие.

Организация и проведение бизнес-премии «CABINET BOSS. TOP-50»
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