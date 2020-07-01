Video: Новый Спорт Лайф бассейн

Запуск бассейнов в сети Спорт Лайф
Новый канал / Новый Спорт Лайф бассейн
01 июля

Новый Спорт Лайф бассейн

Дальнейшее ослабление карантина позволило открывать все больше заведений. Например, для сети Спорт Лайф вторым шагом постепенного открытия стал запуск бассейнов. Первые посетители не скрывают радости.

Новый Спорт Лайф бассейн
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