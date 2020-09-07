Прожить уикенд на 100 долларов или получить безлимитную золотую карточку? Решает орел или решка на подброшенной монетке. За девять лет своего существования шоу заслужило звание легендарного. И уже осенью этот известный каждому проект будет выходить на Новом канале.

В день премьеры, 26 сентября, зрители увидят сразу два выпуска из двух новых сезонов - «Орел и Решка. Чудеса света» и «Орел и Решка. Девчачий сезон». А в последующие недели в эфире выпуски из каждого сезона будут чередоваться. Стоит отметить, что «Орел и Решка. Девчачий сезон» зрители увидят впервые. Ведущих Настю Ивлееву и Юлю Коваль ждут невероятные приключения!

Новые выпуски «Орла и решки» обещают быть не просто интересными, а очень интересными! И, главное, расскажут зрителям Нового канала о странах, доступных для посещения во время пандемии.

Смотрите на Новом канале премьеру 26 сентября