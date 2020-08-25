Традиционно, ко Дню Независимости Украины есть повод отмечать успехи украинских производителей на мировой арене. Так, недавно известный бренд Nemiroff был признан Distillery of the Year на международном дегустационном конкурсе в Берлине.

В Nemiroff рассказали, что гордятся достижениями, ведь получили почти 90 мировых наград. Около двух десятков наград было получено в этом году, в том числе из международных конкурсов в Лондоне, Сан-Франциско и Берлине. Но на этом в компании не останавливаются, и продолжают совершенствоваться.

Будучи глобальным брендом, за время карантина компании удалось расширить свою географию и заключить стратегическое партнерство с еще одним мировым брендом, отмечают в компании.