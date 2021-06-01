Смотрите по вторникам новый выпуск игрового шоу в 19:00 на Новом канале.

Звездные команды, вопросы на сообразительность и эрудицию, ведущий Сергей Притула. Все это - в юмористическом интеллектуальном шоу «Где логика?». Мужская и женская команды сойдутся в одной студии, чтобы проверить, у кого сильнее логика. Им нужно выстоять 4 раунда и финал. А это не так просто. Проверьте на себе: как думаете, что получится, если объединить ботинки и шахматную доску? Узнай ответ на этот и другие вопросы со звездочкой по вторникам в 19:00 на Новом канале.

Смотрите премьеру 2 сезона «Improv Live Show» по вторникам в 20:00 на Новом канале

Improv Live Show – это совершенно новый для Украины развлекательный формат, созданный командой студии «Квартал 95». Здесь нет сценария – все построено на импровизации, филигранном юморе, обратной связи со зрителями и быстроте реакций. Никто из участников не представляет, что произойдет с ним в следующую минуту. Во втором сезоне ведущим стал любимец зрителей Нового канала харизматичный Александр Педан. Он присоединился к импровизаторам не только в роли модератора, но и вместе с ними и звездами участвовал в импровизациях.