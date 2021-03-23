Video: Маленький мальчик и его робот готовы к большому рингу. Анонс фильма «Реальная сталь» на Новом канале

Смотреть онлайн АНОНС фильма Реальная сталь на Новом канале
Новый канал / Маленький мальчик и его робот готовы к большому рингу. Анонс фильма «Реальная сталь» на Новом канале
23 марта

Маленький мальчик и его робот готовы к большому рингу. Анонс фильма «Реальная сталь» на Новом канале

Смотри в субботу, 27 марта, в 18:30 на Новом канале

Маленький мальчик и его робот готовы к большому рингу. Анонс фильма «Реальная сталь» на Новом канале
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