Мильфей из френч-тоста VS Панкейки из манки. Завтрак в постель для Ивана Дорна. Хлебное зрелище

В 6 выпуске гастрошоу «Хлебное зрелище» шефы Антон Васильев и Илья Семин будут готовить сладкий завтрак для сладкого Ивана Дорна, который, как он сам признался, просто жить не может без мучных изделий! Кому придется менять свое блюдо прямо в ходе готовки? А кто отделается легким испугом и зажигательным стриптизом прямо на кухне? Почему Сёмину так везет с женщинами, а Васильеву остается только винишко? И главный вопрос выпуска – чьему блюду достанется почетное звание «разорвирот» от Ивана Дорна? Смотрите прямо сейчас в новом выпуске «Хлебного зрелища»!

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Весной на YouTube Нового канала стартовало фановое кулинарное диджитал-шоу Хлебное зрелище, в котором двое шефов топовых столичных заведений готовят необычные блюда из обычных продуктов, и во время этого на них сыпятся разные усложнения! Например, в 1 выпуске одному из поваров пришлось готовить в боксерских перчатках, а продукты второго всё время менялись.

В конце каждого выпуска блюда шефов пробует звездный эксперт, и тот повар, чье блюдо окажется лучшим, получит 100 долларов на бонусный счет. В финале участник, который насобирает большую сумму, заберет все деньги – и свои, со счета конкурента, и отправится в гастротур в Нью-Йорк. Есть за что побороться!

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