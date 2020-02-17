«Мы можем загореться с нуля»: Саша Рудинский о карьере актера и предстоящей свадьбе. Эксклюзив!

Впервые зрители Нового канала увидели Александра Рудинского в комедийном сериале «Подорожники». Харизматичный, талантливый, располагающий к себе... На него сразу же обратили внимание! Затем Рудинский появился в нашумевшем проекте «Первые ласточки», который посвящен реальным проблемам современных подростков. После премьеры сериала Саша проснулся знаменитым. О нем, без преувеличений, говорили все...

Саша Рудинский взял хороший разгон и уверено строит карьеру не только в кино, но и в театре. Количество поклонников актера увеличивается в геометрической прогрессии, как и интерес к его профессиональной и личной жизни. Именно на эти темы мы и поговорили с «восходящей звездой».

Как прошли детские и школьные годы Александра Рудинского? Благодаря кому он попал в театральную студию? В какие передряги Саша попадал во время учебы и чему его научила общажная жизнь? Какого было молодому актеру получить международную премию и считает ли он награду заслуженной? Что известно о невесте Рудинского и почему они никак не могут определиться с датой свадьбы? За что актер разбил голову понравившейся девочке и за какой поступок он уже несколько лет не может себя простить? Смотри эксклюзивное интервью с Александром Рудинским и узнай ответы на все вопросы!

«Если хочешь чего-то добиться, меняй окружение»: Саша Рудинский о поворотных моментах, карьере и предстоящей свадьбе