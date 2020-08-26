Video: Линия магазинов EVA проводит финальный этап Национальной премии «Мама года» – приветствие победительниц и церемония награждения EVA

Линия магазинов EVA проводит церемонию награждения Национальной премии «Мама года»
Новый канал / Линия магазинов EVA проводит финальный этап Национальной премии «Мама года» – приветствие победительниц и церемония награждения EVA
26 августа

Линия магазинов EVA проводит финальный этап Национальной премии «Мама года» – приветствие победительниц и церемония награждения EVA

На днях в Киеве состоялось награждение лауреатов ежегодной Национальной премии «Мама года», которая уже в шестой раз объединила женщин со всей Украины, чтобы отметить и поблагодарить за ежедневный самоотверженный труд.

Линия магазинов EVA проводит финальный этап Национальной премии «Мама года» – приветствие победительниц и церемония награждения EVA
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