Вечера вместе с Новым каналом! Смотри 23 августа, в понедельник, в 21:00 фильм «Красотка». А уже в среду, 25 августа, в 21:00 - «Чего хотят женщины». И в четверг, 26 августа, в 21:00 - «Горничная из Манхеттена».