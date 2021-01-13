Всемирно известный проект «Адская кухня» будут снимать на Новом канале! Приходи на кастинг! Ты повар с опытом, новичок или только мечтаешь попасть на профессиональную кухню? Участвуй в проекте! Выигрывай работу в ресторане известного шефа и 300 000 гривен.

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