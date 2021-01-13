Video: Кастинг! Всемирно известный проект «Адская кухня» — теперь на Новом канале

Кастинг! Адская кухня — теперь на Новом канале. Участвуй в кастинге Адская кухня
Новый канал / Кастинг! Всемирно известный проект «Адская кухня» — теперь на Новом канале
13 января

Кастинг! Всемирно известный проект «Адская кухня» — теперь на Новом канале

Всемирно известный проект «Адская кухня» будут снимать на Новом канале! Приходи на кастинг! Ты повар с опытом, новичок или только мечтаешь попасть на профессиональную кухню? Участвуй в проекте! Выигрывай работу в ресторане известного шефа и 300 000 гривен.

Заполняй анкету на сайте Нового канала!

Кастинг! Всемирно известный проект «Адская кухня» — теперь на Новом канале
Вход или Регистрация
Восстановление пароля
Вспомнили?
или через e-mail:
Забыли пароль?
Я соглашаюсь с условиями конфиденциальности