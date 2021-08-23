Новый канал
23 августа

Ирина Чуева: «Ваша вакцинация — шанс выжить для каждого украинца»

#захищені_незалежні. Руководитель медицинской службы StarLightMedia Ирина Чуева рассказала, почему вакцину должен сделать каждый.

Ирина Чуева: «Ваша вакцинация — шанс выжить для каждого украинца»
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