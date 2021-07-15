Нобелевка для учителей – именно так в образовательных кругах называют ежегодную национальную премию Global Teacher Prize Ukraine. И в этом году номинаций для талантливых учителей-новаторов стало больше. Одна из них «Учитель Независимости» – для тех, кому еще нет 30, но они уже снискали расположение учеников и сияют в профессии. Даже награду выбрали со смыслом.

Прошлогодняя участница, которая вошла в десятку премии, уверена: победа – это хорошо, но ценность в другом.

В общественном союзе Освитория, которая является учредителем премии, говорят: главная цель – показать, что учителя важны!

До начала августа продолжают принимать заявки на участие в премии.