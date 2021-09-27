Смотри в понедельник, 27 сентября, в 21:00 фильм «Скорость». Во вторник в 21:00 - «Скорость 2». В среду, 29 сентября, в это же время - «Анна». А в четверг, 30 сентября, в 21:00 тебя ждет фильм «Хищница».