Новый канал
10 января

Один герой даст зрелищ, а другой – попытается не стать хлебом. Анонс фильмов «Геракл: Начало легенды» и «Джек – убийца гигантов» на Новом канале

Смотри в воскресенье «Геракл: Начало легенды» в 19:00 и «Джек – убийца гигантов» в 21:00 на Новом канале.

Один герой даст зрелищ, а другой – попытается не стать хлебом. Анонс фильмов «Геракл: Начало легенды» и «Джек – убийца гигантов» на Новом канале
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