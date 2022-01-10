Один герой даст зрелищ, а другой – попытается не стать хлебом. Анонс фильмов «Геракл: Начало легенды» и «Джек – убийца гигантов» на Новом канале

Смотри в воскресенье «Геракл: Начало легенды» в 19:00 и «Джек – убийца гигантов» в 21:00 на Новом канале.