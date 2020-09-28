Экологическая ответственность производства на примере картонно-бумажной фабрики

Может ли экологически ответственное производство быть успешным? Пример Понинковской картонно-бумажной фабрики доказывает, что не только может, но и ставит новые рекорды поддерживая тенденцию сохранения природы. Одно из старейших предприятий Украины в области бумажной промышленности впервые в своей истории выработало 8000 тонн бумаги и картона в месяц, и все это с использованием вторичного сырья.