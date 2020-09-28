Video: Экологическая ответственность производства на примере картонно-бумажной фабрики

Может ли экологически ответственное производство быть успешным? Пример Понинковской картонно-бумажной фабрики доказывает, что не только может, но и ставит новые рекорды поддерживая тенденцию сохранения природы.
Новый канал / Экологическая ответственность производства на примере картонно-бумажной фабрики
28 сентября

Экологическая ответственность производства на примере картонно-бумажной фабрики

Может ли экологически ответственное производство быть успешным? Пример Понинковской картонно-бумажной фабрики доказывает, что не только может, но и ставит новые рекорды поддерживая тенденцию сохранения природы. Одно из старейших предприятий Украины в области бумажной промышленности впервые в своей истории выработало 8000 тонн бумаги и картона в месяц, и все это с использованием вторичного сырья.

Экологическая ответственность производства на примере картонно-бумажной фабрики
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