Дмитрий Гордон – известный украинский журналист. Кто-то его любит, кто-то – нет, но факт остается фактом – к нему невозможно относиться без всяких эмоций. В сети его называют человеком-мемом, и это не безосновательно.

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