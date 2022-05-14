14 мая

Полное досье на Дмитрия Гордона: биография, карьера, личная жизнь и самые громкие мемы

Дмитрий Гордон – известный украинский журналист. Кто-то его любит, кто-то – нет, но факт остается фактом – к нему невозможно относиться без всяких эмоций. В сети его называют человеком-мемом, и это не безосновательно.

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Что известно о жизни, карьере и личном Дмитрия Гордона? Рассказываем в ролике Нового канала!

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