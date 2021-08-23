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23 августа

Дмитрий Танкович: «Ваша забота и спокойствие — помочь родным получить прививку»

#захищені_незалежні. Телеведущий и шоумен Дмитрий Танкович призывает не отказываться от прививки против коронавируса.

Дмитрий Танкович: «Ваша забота и спокойствие — помочь родным получить прививку»
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