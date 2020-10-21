День рождения ТРЦ Гулливер

Сногсшибательные пейзажи в сочетании с украинскими хитами - отечественные звезды дали необычный концерт в честь седьмого Дня рождения ТРЦ Gulliver. Здесь говорят, традиционные массы гуляния не устроили через карантин, а вот трансляцию онлайн - запустили, чтобы как можно больше гостей присоединились к празднованию на высоте.

