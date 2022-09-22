Обмен пленными: Украина вернула часть азовцев — список обмена пленными 21.09.2022

Украина в среду вернула из плена российской федерации 215 украинских защитников и защитниц

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак на совещании, которое транслировал телемарафон.

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— Имею честь сегодня вам доложить о результатах, на которые мы работали длительное время. Сегодня нам удалось вызволить из российского плена 215 наших людей. Среди которых 124 офицера, — сказал Ермак.

По его словам, также 108 бойцов Азова и других формирований, бойцов сухопутных войск, полиции, терробороны, сотрудники СБУ и военно-морских сил, пограничников. Руководитель ОПУ подчеркнул, что речь идет о самом полном результате обмена пленными за все время войны.

Вечером 21 сентября стало известно, что с российской стороной Киев провел обмен пленными. Среди них защитники «Азовстали» командир полка «Азов» Денис Прокопенко («Редис»), его заместитель Святослав Паламарь («Калина»), командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский («Волына»), старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов (известный по фото с раненой рукой), пресс-офицер «Азова» Дмитрий Казацкий («Орест»), глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, медик Екатерина Полищук («Пташка») и другие.

Полный список освобожденных из плена можно просмотреть здесь.

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— Это был сложный процесс… Искренне поздравляю наших героев с возвращением домой. Мы предоставим им всю необходимую помощь – медицинскую, социальную и любую другую. Их возвращение – заслуга народа Украины. Заслуга всех и каждого защитника Украины, всех и каждого, кто обеспечивает их тылы, – отметил глава ОПУ.

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Российской стороне вернули изменника Украины Виктора Медведчука и еще 55 военных рф. Также в среду официальный представитель Саудовской Аравии заявил о достижении договоренностей по россии в переговорах по освобождению иностранных граждан из российского плена. Это позволило вернуть десять военнопленных, захваченных во время боевых действий в Украине: граждан США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко.

Фото — Служба безпеки України, Twitter, Reuters

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