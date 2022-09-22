Обмен пленными: подробности обмена Медведчука на украинских пленных

В ночь на 22 сентября Украина освободила из плена 215 человек. Среди них 188 защитников «Азовстали» и Мариуполя. Это военные из батальона «Азов» (108 человек), 9 пограничников, полицейские, работники СБУ.

Украинские соцсети радуются таким новостям, и это стало главной темой ночи и утра. Однако еще несколько тысяч защитников Мариуполя могут оставаться в плену. россия же получила кума путина Виктора Медведчука и 55 своих военных.

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Президент Владимир Зеленский в ночном видеообращении рассказал некоторые подробности обмена. По его словам, эта операция готовилась довольно долго и россияне сначала предлагали вернуть 50 человек в обмен на одного из находившихся в следственном изоляторе СБУ». Речь идет о Викторе Медведчуке.

– Мы говорили. Настаивали. Число 50 выросло до двухсот… мы обменяли одного фаната россии на 200 воинов, – сказал Зеленский.

Отдать Медведчука за настоящих воинов – не жалко, отметил президент и рассказал, что Медведчук прошел все следственные действия, предусмотренные законодательством.

– Украина получила от него все, что необходимо для установления правды в рамках уголовных производств, – сказал Зеленский.

Кроме 200 военных также удалось вернуть пятерых боевых командиров, за которых, по словам президента, пришлось дольше и сложнее побороться. Зеленский назвал их супергероями и сказал, что им угрожало жесточайшее. Это – Сергей Волынский «Волина», Святослав Паламарь, Денис Прокопенко «Редис», Олег Хоменко, Денис Шлега.

— В обмен на них мы отдали 55 тех, кто не заслуживает ни сожаления, ни сострадания, ни вообще каких-либо слов. Тех, кто воевал против Украины. И тех, кто изменил Украине. Тех, кто нам с вами точно не нужен, – заявил президент.

Об этом обмене Украина договорилась с Турцией. Зеленский поблагодарил за помощь президента Реджепа Эрдогана. До конца войны освобожденные командиры будут «в полной безопасности, в комфортных условиях и под личной протекцией Президента Турции». Семьи смогут с ними видеться.

Фото Служба безпеки України

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