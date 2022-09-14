Вика Маремуха рассекретила имя сына

Участница проекта Нового канала «Супермодель по-украински» вместе с мужем назвали малыша на французский манер

С 7 сентября, когда в одном из киевских роддомов участница проекта Нового канала «Супермодель по-украински» Виктория Маремуха (после замужества Беле – прим. ред.) родила малыша, всех интересует вопрос: «Как назвали?» И вот наконец блогер раскрыла тайну! Они с мужем, французским бизнесменом Луи, решили назвать сына Люк Беле.

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– На самом деле я не скрывала имя, а хотела просто все рассказывать постепенно, – комментирует Вика в YouTube-проекте «Слава+». – В соцсетях нужно держать интригу, чтобы подписчики всегда были заинтересованы. Если все вывалишь за один пост, то потом уже не так интересно. Это больше блогерская история, а не жизненная позиция. Я вообще не интриганка, не умею держать язык за зубами. К тому же не умею ни обманывать, ни придумывать, потому что потом запутаюсь в своем вранье.

Виктория, Луи и их маленький Люк уже дома. Они наслаждаются друг другом и привыкают к новому статусу молодых родителей.

– Когда впервые увидели сына, то плакали с Луи вдвоем, потому что находились на одних частотах. Партнерские роды – это кайф! Дети – это двойной кайф! Любим сына бесконечно! – делится Маре.