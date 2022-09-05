«Хотели назвать Алексеем»: Леся Никитюк рассказала о неизвестном факте из биографии

Ведущая «Пары на миллион» и «Le Маршрутки» на Новом канале призналась, почему мама плакала после ее рождения

Сейчас трудно представить Лесю Никитюк с другим именем. Ведь оно ей подходит идеально. Но когда мама ведущей Нового канала была беременна, подбирала разные имена. Как оказалось, Лесю Ивановну хотели назвать… Алексеем.

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– Мама ждала мальчика, но родилась девочка, – призналась звезда. – Поэтому она плакала в роддоме. Пришла медсестра и спрашивает: «Почему вы так плачете?» Мама сказала, что хотела еще одного сына, а родилась девочка, и теперь она не знает, как ее назвать. Медсестра спросила, как зовут старшего сына. Мама сказала, что Сергей. «О, так назовите малышку Света! На букву С, как Сергей», – посоветовала женщина.

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В конце концов девочку назвали Лесей. И сейчас ее имя – известный бренд. Ведь звезда входит в топ самых популярных телеведущих Украины. Она с первого взгляда покоряет своей простотой, юмором и прямолинейностью. В этом вы сами можете убедиться, включив премьеру реалити «Пара на миллион» сегодня, в понедельник, в 20:00 на Новом канале.