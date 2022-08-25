Каким будет дистанционное обучение для школьников с 1 сентября?

С 1 сентября украинские школы планируют начать очное обучение детей. Однако офлайн-обучение не обязательно, а некоторые дети могут посещать занятия только дистанционно.

Как будут организовывать уроки, если часть класса учится очно, а часть – онлайн?

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Ответ на этот вопрос дал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в интервью «Украинской правде. Жизнь».

Сергей отмечает: родители имеют право решать, где и по какой форме будет учиться их ребенок, но есть несколько нюансов.

— Следует отметить, что получение образования по дистанционной форме и организация образовательного процесса с использованием технологий дистанционного обучения во время карантина, войны и других причин – разные вещи, – сказал Горбачев.

Сейчас в Украине немного школ, обучающих детей по дистанционной форме. Организация такой формы обучения осуществляется школой на основании решения педсовета, при наличии необходимого обеспечения. При необходимости школы могут организовать обучение по дистанционной форме как отдельной форме получения образования.

— Например, в школе очно работают три класса определенной параллели 7-х классов в очном формате и один класс в дистанционном формате. Это позволит решить вопрос как с организацией обучения, так и с оплатой труда учителей, – говорит Сергей Горбачев.

Некоторые местные органы организуют «дистанционку», например, в одной школе города, куда могут перейти дети, нуждающиеся в такой форме обучения. В то же время учащиеся, которые планируют учиться очно, остаются в своих школах, объясняет омбудсмен.

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