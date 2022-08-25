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Фонд Виктора Пинчука передал военным 12 беспилотников «Фурия»

Фонд Виктора Пинчука передал военным 12 беспилотников Фурия

Фонд Виктора Пинчука передал украинским военным беспилотные комплексы разведки и корректировки огня «Фурия»

Это 12 беспилотных летательных аппаратов, оснащенных камерами и наземными пунктами управления и обработки информации. «Фурия» были переданы 4-м военным бригадам, защищающим Украину на Востоке и Юге.

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— При нормальных метеоусловиях каждый самолет способен находиться в небе до трех часов, а оперативный радиус беспилотника достигает 50 километров. Эти птицы будут выполнять миссию даже при сильном ветре, до 15 метров в секунду. Это позволит нам получать точные данные о точках расположения вражеской артиллерии, бьющей минимум с пятнадцати километров. Квадрокоптеры здесь нам не помогут, такие комплексы как «Фурия» – единственное, что спасает нас от обстрела», – рассказывают военные из механизированной бригады, защищающие Украину на Востоке.

Фонд Виктора Пинчука передал военным 12 беспилотников Фурия

Передача беспилотников «Фурия» военным является частью масштабной помощи Фонда Виктора Пинчука вооруженным силам Украины, медицинским учреждениям и вынужденно перемещенным лицам. Всего с начала военных действий Фонды Виктора и Елены Пинчуков направили более 45,3 миллионов долларов США на помощь армии и гражданскому населению. Работа для Победы продолжается.

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