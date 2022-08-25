Фонд Виктора Пинчука передал военным 12 беспилотников «Фурия»

Фонд Виктора Пинчука передал украинским военным беспилотные комплексы разведки и корректировки огня «Фурия»

Это 12 беспилотных летательных аппаратов, оснащенных камерами и наземными пунктами управления и обработки информации. «Фурия» были переданы 4-м военным бригадам, защищающим Украину на Востоке и Юге.

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— При нормальных метеоусловиях каждый самолет способен находиться в небе до трех часов, а оперативный радиус беспилотника достигает 50 километров. Эти птицы будут выполнять миссию даже при сильном ветре, до 15 метров в секунду. Это позволит нам получать точные данные о точках расположения вражеской артиллерии, бьющей минимум с пятнадцати километров. Квадрокоптеры здесь нам не помогут, такие комплексы как «Фурия» – единственное, что спасает нас от обстрела», – рассказывают военные из механизированной бригады, защищающие Украину на Востоке.

Передача беспилотников «Фурия» военным является частью масштабной помощи Фонда Виктора Пинчука вооруженным силам Украины, медицинским учреждениям и вынужденно перемещенным лицам. Всего с начала военных действий Фонды Виктора и Елены Пинчуков направили более 45,3 миллионов долларов США на помощь армии и гражданскому населению. Работа для Победы продолжается.