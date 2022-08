Песни украинских артистов о войне в Украине: подборка новых песен о войне

С 24 февраля вся Украина борется против полномасштабной войны, которую развязала россия. Кто-то защищает страну с оружием в руках, кто спасает людей в больницах, кто помогает волонтерской работой, кто борется на информационном фронте, а кто поднимает боевой дух украинского народа своим творчеством. Украинские артисты активно начали выпускать песни о войне, Украине и борьбе. Новый канал подготовила подборку таких сильных треков, от которых просто мурашки по телу.

MELOVIN — Не зволікай

«В ночь с 23-го на 24 февраля я не спал. Я открыл подарок от моих фанатов, и собирал большой Lego рояль всю ночь. Первый взрыв я услышал 1:53 и написал об этом в чате своей команды! Меня успокоили, но никто этому не придал значения. В 5:57 второй взрыв, от которого начали дрожать окна! Ряд сильных взрывов и громкий свист! Я позвонил команде, это слышали! Зайдя в интернет, мы увидели официальную информацию от нашей власти! Началась война, и россия открыла огонь под видом «специальной миротворческой операции для защиты» украинцев!»

«Но это ложь! Нас не от кого защищать и спасать! Но нет, уже есть! От агрессии россии! Под утро мы начали быстро собирать свои вещи. Забрал с собой своего кота, в 8 утра УЖЕ выехали во Львов! То, что мы видели на улице, не укладывалось у нас в голове! Люди были в панике, тысячи машин, многокилометровые пробки, очереди, чтобы заправить машину. россия хочет геноцида украинцев! Это не мирная операция! Нам не нужна россия и ее режим! У нас никогда не было проблем с русским языком, как они это говорят в своих медиа. Я русскоязычный человек, родился в Одессе, учился в украинской школе! Меня никто не притесняет! Я люблю свою страну! И мне не нужен путинский «мирный» режим. Он убивает моих друзей и мою нацию!»

Настя Каменских — Я – Україна

«Украинцы! Каждый день болит все больше, но мы все выдержим! Мы сильные! Только держась духом и сердцем, мы сможем. Не забудем ни одного, кто в эти дни ушел в вечность! Держимся, как бы тяжело ни было. Сегодня каждый из нас – это Украина!»

Monatik – стих From U to Z

«За время войны совсем забыл, но сегодня взял, настроился и вспомнил, что слова и мысли имеют силу! Вот, что сегодня пытаюсь поселить у себя в голове. Хочу поделиться. Хочется верить, что мир прийдет и мы его увидим наяву. Важно не забывать и помнить всегда! Повторюсь! Слова и мысли имеют силу. Пусть этот день и ночь будут спокойной для Украины! И все последующее. Сейчас очень сложно, но важно веру не терять. Веру в то, что все будет прекрасно у каждого из нас. Все буде Україна!»

Эд Ширан и Антитіла — 2step

Британский певец Эд Ширан и украинская группа «Антитіла», участники которой сейчас стоят на защите Украины, представили общий трек «2step».

«Предложение от команды Эда записать общую песню – это еще одно выражение поддержки со стороны народа Великобритании и беспрецедентный поступок, который гарантированно создаст мощные импульсы, – написали «Антитіла» на своей странице в инстаграм. – Антитіла выполняли свою работу как солдаты, нам было нелегко создавать и записывать украинские тексты и вокал в студии. Кроме того, под оккупацией была студия Bobina Records, где мы записывали собственные песни. Но благодаря Максиму Сиволапу, нашему другу и неизменному соавтору и аранжировщику многих песен, мы сделали свое дело».

Саша Чемеров та Женя Галич – Досить

Саша Чемеров: «Песнь «Досить» как и предыдущий сингл «Прокинься» оказалась пророческой. Написана 4 года назад в Лос-Анджелесе, для другого украинского артиста, с которым мы не сработались, поэтому песня осталась со мной. За день до войны мы встретились с Женей Галичем в Киеве, и я предложил ему присоединиться ко мне. А уже на одиннадцатый день войны, после ужаса геноцида, который совершают русские нацисты, мы записали ее во Львове. Этой песней я хочу поддержать наших славных воинов и каждого украинца! Итого – мы непобедимая сила! Величественные духом и свободные! Время пришло!»

Женя Галич: «Страх и паника уже прошли. Остались злоба и гнев. Все, что было в моей семье, моих друзей, соседей – все забрали, разрушили. Наши дети перестали бояться взрывов, они к ним привыкли. Обычные вещи, типа горячей воды и нормальной кровати стали чудом. Для «мразоты» стала чудом наша борьба. Управлять и командовать стадом овец гораздо проще и привычнее, чем покорить свободных, думающих и объединенных любовью к своей стране людей. Информационные рабы никогда не смогут противостоять думающим людям. Они уже боятся».

TARABAROVA — Бо ти моя Азовсталь

Украинская исполнительница Светлана Тарабарова представила чувственную композицию, которую записала в невероятно трогательном дуэте с Максом Пташником. Песня о том, что сейчас чувствует каждый украинец, родилась во Львове в 1017 км от горящего Мариуполя, где Макс впервые напел ее под гитару на диктофон и отправил Светлане. Певица к тому времени готовилась исполнить Гимн перед матчем сборной Украины в Хорватии, еще в 1000 км от Львова.

Виктор Винник и МЕРІ – Герой

Антитіла — альбом MLNL

«Сегодня мы сменили свои музыкальные инструменты на оружие. Они вторглись в нашу страну. Они подло атаковали города по всей нашей стране. Они убили тысячи наших граждан и продолжают это делать сегодня. Они веками уничтожали наших людей, землю, культуру, государственность. Но мы, несмотря на завышенное имперское величество, до сих пор оказываем мощное сопротивление, и будем его оказывать ВСЕГДА. Антитела готовили новый альбом, чувствуя необратимость ужасных событий, которым хотели вдохновлять и поддерживать украинский народ, преподносить украинскую культуру в мире. Сегодня мы сменили свои музыкальные инструменты на оружие для защиты Украины и присоединились к ВСУ».

Сергей Бабкин – Я Солдат (2022 version)

Сергей Бабкин – Далі ми самі

Также Сергей Бабкин выпутил в начале апреля песню «Далі ми самі», написанную и записанную в марте 2022 года в городе Днепр, куда Бабкин вместе с семьей был вынужден эвакуироваться из Харькова.

— Не этой песней я хотел начать свой творческий 2022 год, — признается Сергей Бабкин. — Как и все мы, украинцы, не так представлял свою весну. Но творчество и искусство никогда не останавливаются, как бы больно ни было, как бы ни было сложно. Оно есть, оно существует вне зависимости от обстоятельств. Оно резонирует, плачет и кричит. Все чувствует и слышит. Эта песня навсегда для меня останется особенной. Будет напоминать мне о сегодняшних днях, о том, что нам всем пришлось пережить, что навсегда изменило нашу жизнь.

СКАЙ — Не Відступати і Не Здаватись

«Украина устоит и победит рашистов – оккупантов! Ибо за нами правда! Мы на своей земле и нам чужого не надо! Не отступать и не сдаваться! Нам больше ничего бояться!»

Артем Пивоваров – Не твоя війна

«Все закончится… Украина, моя дорогая! Родная! Непобедимая!»

Go_A – Kalyna

«Калина – символ Украины, сопровождавший наш народ с древнейших времен. Смыслы, связанные с ней, передавались из поколения в поколение в легендах и песнях. Сломанная калина была знаком тревоги и беды, а надругательство над ней позорило человека. Ее бережно оберегали, ведь существовало поверье, что она росла только у добрых людей. Предки верили, что калина имеет силу, несущую бессмертие и способную объединить поколение в борьбе со злом. Песня «Калина» – это послание миру, которое должно объединиться ради будущего. Полученные нами средства будут перечислены в фонды помощи пострадавшим от войны украинцам».

ROXOLANA – І СіЮ / I SeeYou

Мария Яремчук – Дорога воїна

«Моя собственная маленькая внутренняя война за независимость вылилась на бумагу этой песней. это важно для каждого человека – в какой-то момент стать отдельной единицей, найти себя, узнать себя… быть собой. иногда эта свобода не дается глупо. сейчас как никогда ощутимо, что страна – это тоже живой организм. и имея такую сложную историю, такой тернистый путь, Украина, вместо встать на колени, всегда выбирала идти по дороге Воина. Наш язык, культура, традиции – как живой щит. И у меня есть роскошь сегодня писать и творить на украинском».

TamerlanAlena и Andi Vax – Моя Україна

«Эта песня льется из наших сердец, из души. Она о любви – но уже не к любимому, а к родной стране. «Вставай, моя Україна, у мене одна єдина»- без лишних слов… Сейчас нам всем очень сложно и больно, но важно держать строй и несокрушимую веру в победу. Мы гордимся тем, что мы украинцы – самая сильная нация во всем мире. Мы выдержим и совсем скоро отпразднуем победу. Осталось еще немного».

Макс Барських – Буде весна

«Сегодня МЫ ВСЕ — УКРАИНА! Мы клетки одного организма, именно поэтому каждая потеря бьет прямо в сердце, каждая победа позволяет перевести дыхание…Я верю, мы непобедимы, и благодарю каждого солдата — вы бесстрашные воины, вы наша Надежда. Я благодарю каждого Украинца за силу и стойкость. Мы очень талантливая нация и у каждого украинца есть свое секретное оружие, мое — это музыка».

ТНМК и Kozak System – Мамо

«О чем петь во время войны? О ней и петь. Танок на майдані Конґо представляет сингл «Мамо», в коллаборации с украинской группой KOZAK SYSTEM. В этой песне рассказывается, как украинский солдат возвращается на день домой и обещает маме, что все будет хорошо».

Олег Скрипка – Героям слава!

«Уважаемое украинское воинство! Козачество! Волонтеры и волонтеры! Украинцы – украиночки и все прогрессивное человечество! Слава вам! Вы уничтожаете врага всем фронтам! Но приближаете время, когда мир очистится от этого ложного протуберанца истории. Вуаля, на ваше вооружение песенка кричалка. Слава Украине! Героям Слава! русский корабль… Лозунги – известные всему миру, а нам уже родные. Поэтому будем несокрушимы духом и непрестанно направляем чудовище тем курсом, которого они заслуживают. Победа с нами!».

Павел Табаков – Забирайся війна

«Забирайся, війна!» – песня, рожденная из большой боли и большой борьбы, которые переживает украинский народ, и в то же время из большой веры в победу Украины».

GRITSFELDT — Your Hero

Музыкальный сингл Жана Грицфельдта, украинского fashion-дизайнера и диджея. Когда жизненные обстоятельства заставляют руки опускаться, ты чувствуешь себя одиноким и беззащитным в этом мире и теряешь ощущение точек координат. Важно помнить: именно в момент тяжести на душе нужно подвергнуться импульсу музыки и выпустить эмоции.

Это история о том, как раскрыть свои резервы, поднять боевой дух и стать супергероем. «Сейчас все ищут мотивацию. Она есть в моих песнях. Не стоит ждать того, кто спасет тебя, ведь герой живет в каждом из нас. Ты и есть Your Hero, – комментирует Жан Грицфельдт. — На свой день рождения хочу сделать подарок всем, кто проявляет свою любовь, смелость и жажду жизни каждый день!».

Karta Svitu — Крила

GARNA — Моя земля

Певица и автор песен GARNA (Алена Левашева), известная своим участием в нацотборе на Евровидение-2020, представляет трек «Моя земля». Артистка верит в то, что наша страна выдержит всю боль и расцветет после войны. «Моя земля не плаче… Моя земля не плаче Велику силу бачить. Моя земля не плаче Що біль для тебе значить», — поет GARNA.

Музыку и слова к треку певица написала сама, саунд-продюсер – Юрий Левашев.

Оля Цибульская — Минає день

Певица Оля Цибульская презентовала песню «Минає день» в поддержку украинцев, чьих любимых забрала война. Видео к песне – трогательная переписка пары, где с первой минуты войны смешались пронзительные боли, страх и преданность, которые ежедневно проживают миллионы украинцев уже больше месяца. История пары на видео собрана из сотен скриншотов реальной переписки подписчиков Оли, а фон – настоящие фото их самых, счастливых и влюбленных, которые певица собирала на своей странице в Instagram.

«Мне страшно так, как каждому из нас. И несмотря на большой словарный запас, не хватает слов, чтобы описать ужас и боль войны. Но любовь не перестает. И каждое ваше смс, каждое слово и признание – это фронтовые письма, которые будут публиковаться в книгах после победы. Любите! Это сейчас жизненно нужно. Я рядом и я очень вас люблю. А по вечерам молюсь, чтобы каждый и каждая возвращались в живых. Все обязательно будет Украина! Мы победим!» — обращается к поклонникам Цибульская.

Арсен Мірзоян — Моя країна

KAZKA — I’M NOT OK

KAZKA выпустила клип I’M NOT OK о чувствах каждого из нас во время войны. Он начинается со звука сирен, которые так надоели за этот месяц: «Мы не «окей». Каждый день мы смотрим в глаза страха и продолжаем борьбу за мирное небо над родной Украиной на всех фронтах! Миллионы украинцев находятся в постоянной опасности. Украинские города разрушают, враг уносит невинные жизни и культурное наследие Украины. Pray for Ukraine! Pray for Ukraine now!»

SOWA — Сльози, то моя зброя

Своей миссией SOWA считает поддерживать дух людей собственным творчеством и делать своим делом. Именно этим и загорелась певица: не стоит сидеть и ждать, нужно действовать здесь и сейчас, помогать людям тем, что ты умеешь делать. «Я помню ту ночь, когда я проснулась от затрясшейся земли. Были слышны взрывы, и над моим домом пролетали ракеты. Я поняла, что лучше быть под звуками сирен, чем в чужой стране. При всех проблемах ты на родной земле, вместе со своими родными и своей семьей», — поделилась SOWA.

Esphyr — Воїни світла

Как рассказывает Esphyr, свой новый трек «Воїни світла» она написала в один из самых трудных и самых темных периодов своей жизни: «18 апреля 2022 года, в разгар войны, под звуки сирен, взрывов, авиации, гула ракет, я, совсем одна в палате случайного перинатального центра, рожавшего своего первого ребенка – сына. Его сердце перестало биться в моей утробе примерно за 10 дней перед этим, на 5-м месяце моей беременности. После этого я фактически умирала от неописуемого чувства и пустоты размером со Вселенную».

YOGEN & MARKO KVITKA ─ NOT SLAVES

Выпускники талант-шоу, исполнители MARKO KVITKA и YOGEN презентуют новый патриотический сингл и муд-видео к нему на символическую композицию, которая называется NOT SLAVES, что в переводе с английского «Мы не рабы». Несмотря на ряд трагических событий, которые случились в Украине из-за войны войны, ребята продолжают бороться, имея в своем арсенале храброе и творческое сердце, которое стремится творить, помогать и словом, и делом.

NAGIRNYAK – В СТРОЮ

Популярный украинский певец и экс-участник «Фабрики Звезд 3» выпустил проницательную песню «В строю». Она была написана еще в 2014 году, когда война в Украине только начиналась.

— Я был в Китае, когда россия атаковала Донецк, я взял гитару, записал один куплет и припев. А недавно мне позвонил друг, рассказал, как вывозил свою семью под обстрелами в безопасное место, как ему было страшно, но он вернулся и ушел в ВСУ, меня поразила его история, я едва держался, чтобы не расплакаться, когда положил трубку. Сразу же дописал песню и посвятил ее ему и его жене. Вообще она посвящается всем женам, выехавшим вынужденно из своего дома и сейчас где-то на чужбине ждут своих любимых, которые на передовой рискуют своей жизнью! Над песней мне помогал работать Стас Шуринс (участник «Фабрики Звезд 3», «Фабрики Звезд Суперфинал»).

MU2MOON – Ты не плачь

Украинская рок-группа MU2MOON выпустила новую чувственную и грустную песню, написанную абсолютно спонтанно в один из первых «Ты не плачь» родилась, когда вокалист группы Слава Питак не мог заснуть перед изменением в терробороне.

— Куча мыслей и ненависти не давала мне покоя, как, думаю, и всем тогда украинцам. В голове все звучало: «Ты не плачь, ты не плачь». Побежал с гитарой, карандашом и тетрадью в свободную комнату и начал писать. Текст родился очень быстро, эмоции и страдания я перенес на бумагу, потому и песня получилась очень настоящая!

Наталья Могилевская — Я вдома

Наталья Могилевская представила музыкальную работу и клип «Я вдома». Автором слов и музыки выступила харьковчанка Екатерина Офлиян. Чувственную премьеру по достоинству оценила многомиллионная аудитория других стран мира, для которой певица спела на Международном благотворительном телемарафоне Save Ukraine — #StopWar. Событие произошло в поддержку Украины, с трансляцией эфира для более 20 стран Европы.

«Я дома, несмотря на боль и усталость… В день Киева…. Премьера… Как с первых дней жизни, так и с первых дней войны, я была с тобой, мой Киев, пела тебе в метро, ​​делала все возможное и невозможное, как тысячи твоих женщин с тобой все это время. Мы сможем пережить эту войну, мы обязательно увидим парад Победы на твоем Крещатике!» – комментирует певица.

DETACH — ІНШІ

Популярная украинская рок-группа DETACH после более чем двухлетнего затишья неожиданно врывается в музыкальное пространство со своим мощным боевиком «ІНШІ”. По словам DETACH война эмоционально «съела» их всех, группа хотела куда-то выкричать всю ненависть, злобу, отчаяние.

— У каждого из нас есть знакомые из Мариуполя, Ирпеня или Бучи, мы знаем их личные истории обо всех расстрелах и пытках, которые там происходили. В общем, такая музыка, как у группы DETACH, требует эмоционального напряжения и определенной ярости. И война нам подарила это все вполне. Трек «ІНШІ” был создан очень быстро — музыка написана за несколько дней, а демку не нее я записал максимум за полтора часа. Собственно, трек об Украине, о том, что она сейчас один на один с толпой зомби и о том, что мы победим, никак иначе, — комментирует вокалист группы.

Богдан Кубік — Країна героїв

Украинский правозащитник посвятил песню украинским героям.

— Эта песня посвящена нашим храбрым защитникам, непоколебимым воинам и рыцарям света, защищающим не только Украину, но воюющих за весь мир, против мордора, абсолютного зла и безумного рашизма. Эта песня посвящена всем украинцам, каждый из которых, на своем месте, делает все возможное, а отчасти абсолютно невозможное и фантастическое, чтобы приблизить общую победу. По-другому не может быть, мы еще раз доказали, что мы были, есть и будем страной героев.

В это сложное время парень не только записал песню, но и снял на нее видео.

SHADU — Коли я повернуся додому

В то время, когда в Украине идет война, заниматься творчеством и делать то, чем может быть полезным каждый украинец — святая обязанность. Кроме волонтерства SHADU решила спеть о чувствах, которые будет испытывать каждый, кто возвращается домой.

KATYA GROYS — Ціною своїх дітей

24 февраля 2022 года россия напала на Украину. За 4 месяца полномасштабной войны погибли 345 детей, 948 детей – пострадали.

«Эта песня полностью отражает мои эмоции и эмоции каждого украинца, пережившего войну в Украине. Наш народ непреодолим и непобедим! За период войны мы успели пожить в разных городах и странах, но все равно мы возвращаемся в родные дома. Мы друг другу братья и сестры. Мы друг за друга стеной. Мы поддержим и никогда не оставим друг друга в беде. А за детей мы готовы отдать всю жизнь! Мы обязательно победим!»

RITUSYA — Мої Міста

Сингл «Мої Міста» – это лирическая молитва певицы за родную Украину и ее города. Благозвучная нежная баллада рассказывает о войне в Украине и ее городах, которые безжалостно разрушает враг. Поп-звучание трека разбавляет второй куплет в стиле рнб, что мажорным грувом символизирует надежду на новую весну и безоблачное будущее Украины.

Cape Cod – Час

«Час» – это лирическая баллада о безвозвратности момента, как в обществе, так и в личных отношениях, что бывает время все забыть, но есть моменты, которые не забываются никогда.

Вася Демчук и Алексей Костылев — Не забуду

Светлая лирика для самых темных времен: в новой песне «Не забуду» Вася Демчук и Алексей Костылев спели о том, что болит и спасает.

Оба артиста по-своему описывают спектр эмоций с самого начала полномасштабного вторжения: мелодизм и меланхолический голос Васи Демчука пронизывает до мурашек, а парт Алексея Костылева добавляет треку жизненности и переносит именно в тот день, когда все началось.

Santorin — Містер окупант

Хип-хоп артист Santorin продолжает рассказывать истории современности и воспевать украинские реалии в новой работе «Містер окупант».

Сингл «Містер окупант» – это обращение артиста ко всем пришедшим на нашу землю оккупантам. В треке Santorin документирует хронику их поступков в Буче, Ирпене, роддоме в Мариуполе, и предсказывает им смерть, потому что «життя воно бентежне – бумеранг».

KRISTONKO — Солдате

«Трек создавался из простой мелодии, которая у меня засела в голове. Я очень хотела на эту мелодию положить слова, у которых будет душа. Сначала я попыталась спеть припев, и все сразу сложилось. А слова пришли в условиях военного положения, в которых мы живем. Мысли всегда об этом, душа все время беспокоится о том, сколько будет длиться война. Также обо всех женщинах и девушках, которые ждут своих мужчин с фронта», — рассказывает KRISTONKO.