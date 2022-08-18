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Огурцы кимчи по корейскому рецепту от Алекса Якутова

Огурцы кимчи: рецепт от Алекса Якутова

Необычный способ заготовки овощей на зиму

Огурцы – одна из самых древних овощных культур, которую знает человечество. Семена этого растения находили в развалинах хазарского города, которому шесть тысяч лет. Огурцы полезные и диетические. Украинцы их очень любят и заготавливают на зиму. Чаще всего засаливают или маринуют, но мы предлагаем приготовить их по корейскому рецепту от эксперта реалити Нового канала «На ножах» Алекса Якутова.

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– Не люблю обычные хрустящие или бочковые огурцы. Как Шеф, очень привередлив во вкусах, – говорит Алекс. – Поэтому я ужасный фанат огурцов кимчи – это корейская тема. Они получаются острыми, пикантными. Их можно как законсервировать, так и есть уже на следующий день.

Вам понадобятся:

  • Огурцы – 1 кг
  • Чеснок – 4 головки
  • Корень имбиря – 1 шт.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Сушеный чили (хлопья) – 3 ч. л.
  • Рыбный соус – 1 ч. л.
  • Сушеные креветки – 100 г

* последние две позиции можно купить в больших гипермаркетах или через интернет.

Как готовить огурцы кимчи | Рецепт огурцов кимчи от Алекса Якутова в нашем материале.

Приготовление:

  1. Огурцы промываем, отрезаем концы и разрезаем вдоль на четыре части.
  2. Подсаливаем и оставляем на 20 минут, чтобы ушла лишняя влага. Затем соль стряхиваем.
  3. Делаем заправку. Чеснок и имбирь натираем на мелкую терку. Сушеные креветки перебиваем в пыль и перемешиваем с имбирем. Добавляем чили, рыбный соус, сахар. Хорошо перемешиваем.
  4. Натираем огурцы и оставляем на ночь. Утром вы можете их пробовать или законсервировать по классической технологии.

Приятного аппетита!

Какими советами и секретами Шеф Алекс Якутов будет делиться с владельцами и командами ресторанов – смотрите в реалити «На ножах» на Новом канале.

Фото: Unsplash

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