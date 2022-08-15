ПТСР: что это, у кого наблюдается, как помочь близким

Хоть раз за всю жизнь ты слышал(-а) о посттравматическом стрессовом расстройстве. Возможно, из разговоров, новостей, книг или фильмов. Это серьезная психологическая проблема, которую нужно лечить, и возникнуть она может не только у военных.
В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, что такое ПТСР и как его лечить.
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — это хроническое нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события.
Этот синдром может сильно повлиять на жизнь человека, если он не будет бороться с проблемой. Пострадать могут разные сферы жизни: работа, отношения, здоровье и т.д.
Посттравматическое расстройство появляется у людей, переживших неординарную ситуацию.
Это могут быть:
ПТСР может и не появиться, это зависит от индивидуальной уязвимости и стойкости организма каждого человека.
Чтобы диагностировать расстройство, недостаточно услышать, что человек был на войне.
Вина уцелевшего: что это, какие симптомы и что с этим делать
Человек постоянно думает о произошедшем, даже если не хочет. Это происходит на подсознательном уровне: сны, флешбеки, триггеры.
Пострадавшие становятся очень раздражительными, их легко вывести на конфликт одной фразой. Испытывают постоянную тревожность и нарушение сна.
А также это расстройство может иметь физические проявления: запоры, несварение, гипертонус мышц или тахикардия.
Прежде всего, следует понять, что нет универсального протокола для всех. К каждому нужен индивидуальный подход.
С людьми, имеющими посттравматическое расстройство, должны работать профессионалы, точно знающие, что делать.
Это расстройство можно лечить медикаментозно и только с помощью психотерапии. Но стоит отметить, что одно лекарство не поможет.
Все свои страхи, проблемы и травмы нужно говорить и решать с профессионалом. Только тогда можно добиться результата. Обычно нужно 8-10 сессий, чтобы победить ПТСР.
Можно найти группу поддержки со специалистом и избавиться от триггеров. Хотя от всех избавиться не получится, можно хотя бы свести их к минимуму.
Медикаментозное лечение назначает врач, если оно действительно нужно. В этом случае врачи выписывают антидепрессанты. При значительных проблемах со сном — снотворное. Все лекарства продаются по рецепту.
То, что сейчас происходит в Украине, ужасно, в горячих точках страдают люди. Это не сможет пройти бесследно ни у взрослых, ни у детей.
Психолог Яна Прокуда на своей странице в Instagram рассказала, что нужно делать, чтобы снизить риски появления постстрессового расстройства.
Что нужно делать:
По материалам vikna.tv