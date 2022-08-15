Елена-Кристина Лебедь показала, как любимый помогает ей переживать ужасы войны

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) рассказала о сюрпризе от своего бойфренда Павла Розенко

Почти полгода украинцы живут в ужасном стрессе — жуткие новости с фронта, регулярные воздушные тревоги, проблемы на работе… Каждый ищет способ гнать тяжелые мысли и держать себя в руках даже в самые сложные моменты. Ведущей проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале Елене-Кристине Лебедь помогает в этом ее любимый Павел Розенко.

Cейчас смотрят

Он устраивает ей романтические сюрпризы. Например, оставляет дома записки: «Люблю, улыбнись».

– Меня часто спрашивают, как я с улыбкой переживаю весь этот ужас. Просто воскресное утро, просто на зеркале в ванной, просто два слова. Без пафосняка и мишуры, – поделилась Елена Кристина Лебедь. — Так что не ленитесь, возьмите в руки салфетку, листик из блокнота или телефон и прямо сейчас напишите кому-то два важных слова!

Также ведущая Нового канала предупредила о «побочном эффекте» — после тех самых слов обнимайте человека осторожно, ведь за его спиной сразу вырастут крылья!

«Впервые летела вниз головой»: Елена-Кристина Лебедь — о своих 52 прыжках с парашютом

Премьера седьмого сезона «Аферистов в сетях» – 3 сентября на Новом канале!

Елена-Кристина Лебедь, Александр Педан и Анна Жижа – о самых ярких событиях на Новом: Путешествия в Крым, награды и конфузы

Купила вышиванку, чтобы отметить победу: как Елена-Кристина Лебедь поддерживает боевой дух