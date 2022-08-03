Легализация однополых браков в Украине: правительством наработаны варианты решений

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, собравшую более 25 тысяч подписей граждан, с призывом легализовать однополые браки в Украине.

«В современном мире уровень демократичности общества измеряется, в частности, через политику государства, направленную на обеспечение равных прав для всех граждан. Каждый гражданин — неотъемлемая часть гражданского общества, на него распространяются все права и свободы, закрепленные в Конституции Украины», – сказал Зеленский.

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Он уточнил, что согласно ст. 21 Конституции Украины, все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах, а права и свободы человека неотчуждаемы и незыблемы.

«Согласно статье 116 Конституции Украины, Кабинет министров Украины принимает меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина. Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть поставленный в электронной петиции вопрос и проинформировать о соответствующих результатах», – подытожил Зеленский.

Starlight Media всесторонне поддерживает это движение к равным правам и возможностям. Такое решение особенно важно сейчас, ведь тысячи украинских военных, волонтеров, медиков, которые являются представителями и представительницами ЛГБТ+ сообщества пока не могут пользоваться теми же правами, что разнополые пары.

Партнеры Starlight Media, Точка опоры ЮА – NGO Fulcrum UA уже собрали информацию о том, что такое гражданские партнерства, как они работают, кому могут помочь по ссылке.

Напомним, что в 2021 году Владимир Зеленский подписал обновленную стратегию по правам человека, план реализации которой также включает в себя регистрацию законопроекта о реестровых гражданских партнерствах.