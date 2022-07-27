Звезда «Перших ластівок» вышла замуж

Актриса сериалов Нового канала стала женой киевского актера и музыканта

Анна Остапенко, сыгравшая Соню в первом сезоне «Перших ластівок» и Лизу в веб-сериале Нового канала FAKE, после года отношений вышла замуж за своего коллегу — музыканта и актера Александра Невзорова.

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– Мы поженились! 18 июля стали мужем и женой. До сих пор не можем в это поверить, но наши обручальные кольца на безымянных пальчиках говорят, что это правда, — признались молодожены. – Мы невероятно счастливы!

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В качестве свадебного подарка семья Невзоровых-Остапенко собирает средства на помощь пострадавшим от войны деткам. Поздравить молодоженов и задонатить на доброе дело можно в Intagram-аккаунте Анны.

Супруги уже не в первый раз помогают детям — раньше они устраивали благотворительный квартирник, на котором удалось собрать 19 тысяч гривен.

Напомним, во время полномасштабной войны свадьбу сыграл еще один актер «Перших ластівок» и веб-сериала FAKE — Максим Девизоров, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ.

Напомним, все серии «Перших ластівок» можно посмотреть на YouTube Нового канала!