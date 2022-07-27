Стало известно, что вечером 26 июля ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне, а также сообщается, что был поврежден также Херсонский железнодорожный мост.

На видео, опубликованных в сети ночью с 26 на 27 июля, видны 18 вспышек над Антоновским мостом. Пользователи уверены, что все 18 ракет, выпущенных HIMMARSами, попали в цель.

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Утром 27 июля в сети появилось видео обстрелянного ВСУ Антоновского моста, в котором видно, что мост сильно пострадал и, скорей всего, не пригоден более для передвижения военной техники.

«Цель украинской армии — не разрушение всего украинского моста, а разрушение планов врага», — прокомментировала ситуацию руководитель пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Также сообщается, что Железнодорожный мост через Днепр в Херсонской области получил повреждения при обстреле со стороны вооруженных сил Украины, заявил замглавы ВГА.

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