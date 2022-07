Новые фигурки LEGO в образу украинских военных женщин

Lego Brickmania, разрабатывающий исторически достоверные конструкторы по военной тематике, выпустил фигурки с украинскими военными медикинями. Нас поддерживает весь мир!

Об этом пишет издание «Буквы».

Украинская волонтер и медикиня-доброволец Алина Михайлова сообщила, что стала прототипом одной из фигурок.

Основатель новостного ресурса о Lego Эндрю Бикрафт рассказал о релизе в своем твиттере.

— Lego-версия некоторых из многих удивительных женщин, защищающих Украину после того, как Россия ворвалась в Украину. Мой дедушка был медиком во Второй мировой войне и я глубоко уважаю боевых медиков и других, кто борется с российским фашизмом в Украине сегодня. Слава Украине! – написал Бикрафт.

LEGO versions of some of the many amazing women defending #Ukraine️ since #RussiaInvadedUkraine. My grandfather was a ???????? medic in WW2, and I deeply respect the combat medics and others fighting ???????? fascism in ???????? today. Slava Ukraini! @katalina_ada @tsunami_zsu @Mykhailova_A pic.twitter.com/kNGjXHhy3e

— Andrew Becraft ???????????????????????? (@AndrewBecraft) July 14, 2022