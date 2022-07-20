Новый канал>Новости

Новые фигурки LEGO в образу украинских военных женщин

Новые фигурки LEGO в образу украинских военных женщин

Lego Brickmania, разрабатывающий исторически достоверные конструкторы по военной тематике, выпустил фигурки с украинскими военными медикинями. Нас поддерживает весь мир!

Об этом пишет издание «Буквы».

Cейчас смотрят

Украинская волонтер и медикиня-доброволец Алина Михайлова сообщила, что стала прототипом одной из фигурок.

Новые фигурки LEGO в образу украинских военных женщин

Фигурка Алины Михайловой

Основатель новостного ресурса о Lego Эндрю Бикрафт рассказал о релизе в своем твиттере.

— Lego-версия некоторых из многих удивительных женщин, защищающих Украину после того, как Россия ворвалась в Украину. Мой дедушка был медиком во Второй мировой войне и я глубоко уважаю боевых медиков и других, кто борется с российским фашизмом в Украине сегодня. Слава Украине! – написал Бикрафт.

Brickmania создает исторически достоверные наборы конструкторов по военной тематике, напечатанные по заказу минифигурки и сопутствующие аксессуары с использованием подлинных деталей LEGO и других запчастей.

Фото Twitter

Читай также:

В небе заметили Призрака Киева (Фото) 

Что ждёт Украину? Гороскоп на 2022 год для нашей страны 

новости 2022 рекомендації
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь