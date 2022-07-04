Сергей Притула признался, какую важную привычку утратил из-за войны

Основатель Благотворительного фонда и ведущий Нового канала рассказал, что волонтерскую деятельность планирует на несколько месяцев вперед, а относительно личной жизни не загадывает почти ничего

Война кардинально изменила жизнь каждого украинца. Ведущий нового канала Сергей Притула с первого дня борьбы работает на волонтерском фронте. Его Благотворительный фонд иногда показывает невероятные результаты. Все благодаря слаженности команды и четкому планированию. Только вот эта важная привычка – продумывать все заранее – к сожалению, исчезла из личной жизни Сергея.

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– Війна – це жахливий форс-мажор. Як людина я, в принципі, втратив здатність до планування в індивідуальному порядку щодо себе чи своєї сім’ї, – признался Притула в интервью «DW Українською». – Не знаю, що трапиться завтра. Немає жодного планування на рік вперед, на шість місяців вперед, максимум – на пару тижнів. Стосовно волонтерської роботи, ми працюємо з певним планом на три-чотири місяці. На жаль, не всі чітко усвідомлюють, як працюють ці механізми. Деякі люди думають, що сьогодні ми зібрали гроші, завтра законтрактували, а післязавтра воно має з’явитися. Направду, таке було в нас кілька разів. Це приємні винятки з неприємних правил.

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Напомним, что каждый может присоединиться к борьбе против российских захватчиков, задонатив на счет Фонда Сергея Притулы. Победим вместе!

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