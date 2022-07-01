Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине: чего ожидать?

Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине. Соединенные Штаты Америки собираются оказать поддержку на сумму 800 миллионов долларов, в том числе и современные западные системы противовоздушной обороны. Об этом Джо Байден заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

Президент США отметил, что Штаты планируют и дальше поддерживать Украину. За время президентства Байдена США предоставили нашей стране военную помощь на 7 млрд долларов.

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«В следующие дни мы планируем объявить больше, включая новые современные западные системы противовоздушной обороны для Украины, больше артиллерии и боеприпасы, противобатарейные радары, дополнительные боеприпасы к ракетным системам HIMARS, которые мы уже предоставляем Украине», — сказал Джо Байден.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Вашингтон объявит о передаче Украине систем противовоздушной обороны. По данным СМИ, речь идет о покупке для Украины норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS.