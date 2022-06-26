Последствия ракетных обстрелов 26 июня в Киеве: Хронология событий

«Кремлевские дурики думают, что мы сломаемся. А мы ответим. Только не по мирным, как вы. По командным пунктам», — написал Алексей Арестович в своем ТГ-канале.

Сегодня 26 июня 2022 года Киев (Шевченковский район) и Киевскую область российские войска обстреляли ракетами Х-101. «Ракетный удар по Киеву утром 26 июня был нанесен из находившихся в регионе Каспийского моря стратегических бомбардировщиков» – сообщил спикер Командования ВВС ВСУ Юрий Игнат.

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Ракеты попали в жилой дом в Шевченковском районе, есть жертвы. На данный момент известно, что один человек погиб. Пострадала также жена и маленькая дочь погибшего, которая находится в больнице и уже перенесла операцию. Как сообщают врачи, состояние ребенка стабильное.

В соцсетях пишут, что пострадавшая женщина родом из россии, но уже больше 10 лет живет в Украине.

Обновление на 16:00: 7-летнюю девочку, которую спасли из-под завалов дома в Киеве сегодня, прооперировали. Сейчас ее состояние стабильное, сообщают в больнице. У ребенка минно-взрывные травмы средней степени тяжести, многочисленные раны, ушибы и ссадины. В целом количество пострадавших выросло до 6. Четверо человек госпитализировали, сообщил мэр Киева Кличко.

В сети появилось видео с женщиной, на момент ракетного удара находившейся в доме. Она рассказала, что убежала от военный действий в Северодонецке и поселилась в этом доме в Шевченковском районе со своими питомцам. Но россия догнала ее и здесь.

По сообщению ГСЧС по состоянию на 15:00 26 июня локальные окальные очаги возгораний в девятиэтажном жилом доме в Шевченковском районе, пострадавший в результате обстрела ликвидирован. Продолжаются аварийно-спасательные работы и разбор завалов.

Фото: ДСНС Украины

Также 22 июня ракета попала в игровую площадку на территории детского сада в Киеве. На месте площадки – огромная воронка. Если бы это произошло в будний день, когда в детском саду есть дети, могло быть много жертв.

Как сообщает «Энергоатом», ракета сегодня 22 июня пролетела критически низко над Южноукраинской атомной электростанцией: «Любое повреждение действующего энергоблока будет иметь очень серьезные последствия и может угрожать миру страшной ядерной катастрофой», — говорится в сообщении.

Мер Киева, Владимир Кличко записал обращение к киевлянам и гостям города, в котором еще раз призвал быть крайне внимательными к сигналам тревоги и обязательно спускаться в убежище: «Ворог сатаніє та хоче нас залякати. Не втрачаємо пильності».

Также сегодня прилеты ракет зафиксированы в Черкасской области.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что ракетные удары по Киеву – это послание от путина лидерам G7.

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