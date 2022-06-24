Голоса украинской свободы: Новый канал покажет благотворительный концерт топовых звезд

NK, KAZKA, MELOVIN, ALEKSEEV, TVORCHI, Jerry Heil выступят в Праге, чтобы собрать средства для украинских детей, пострадавших от войны

Четвертый месяц украинцы мужественно борются с российскими оккупантами, которые ведут полномасштабное военное наступление на нашу страну. Война продолжается на всех фронтах – агрессорам противостоят не только ВСУ, но и все украинцы. Каждый помогает тем, что у него получается лучше всего, — кто-тро волонтерит, кто-то заботится о вынужденных переселенцах, кто-то доносит правду миру. А артисты выступают на благотворительных концертах. Один из них состоится 22 июня в Праге, а уже 28 июня все желающие смогут посмотреть его на Новом канале.

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Выступление топовых украинских звезд – NK, KAZKA, MELOVIN, ALEKSEEV, TVORCHI и Jerry Heil – откроет фестиваль Metronome Prague и объединит украинцев и чехов на одной платформе для благотворительной миссии. Весь доход от продажи билетов будет перечислен в благотворительный фонд «Твоя опора» для поддержки пострадавших от войны детей. Также во время концерта и после него состоится сбор средств по QR/SMS.

Идейным вдохновителем благотворительного концерта стало украинское маркетинговое агентство ART OF MICE. Организаторы – пражский фестиваль Metronome, музыкальные каналы ART OF MICE, Óčko TV (Чехия) и M1 (Украина) при содействии Посольства Украины в Чешской Республике и Благотворительного фонда «Твоя опора».