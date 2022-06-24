Почему задерживают социальные выплаты? Переселенцам, єпідтримка 6500

Многие украинцы, которые подавали заявления на социальные выплаты для ВПЛ, до сих пор не получили средства. Поэтому вопрос, почему задерживают социальные выплаты за май 2022 года, волнует многих. Определенная часть украинцев также не получила выплату 6500 грн для тех, кто потерял работу во время войны.

Почему нет выплат переселенцам

Переживать не стоит, все подавшие заявки на социальные выплаты получат средства в ближайшее время. На выплаты помощи переселенцам Минсоцполитики направило Ощадбанку более 5,2 млрд гривен пятью траншами. Очередной был направлен в мае. Ожидается, что Ощадбанк перечислит эти средства на счета людей в украинских банках на этой неделе, — сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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— Если вы еще не получили выплату, не беспокойтесь, мы продолжаем в мае финансировать выплату пособий на проживание внутреннеперемещенным лицам за март и апрель по мере того, как получаем информацию от областей. Один транш в мае мы уже перечислили, на следующей неделе планируем очередное направление средств людям, – подчеркнула министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Почему в Дія не появилась справка о статусе ВПЛ

Если вы подали заявку на получение статуса ВПЛ через Дію и до сих пор не получили подтверждения, не переживайте – это тоже вопрос времени: «Команда Дії вносит технические изменения в услугу для ВПЛ. Это необходимо, чтобы все соответствовало обновленному постановлению Кабинета Министров Украины. Так что не волнуйтесь, вы сможете подать заявление о выплатах и ​​справке внутри перемещенного лица, как только обновление завершится. Однако если вы уже подали заявление в Дії, оно будет проработано Министерством социальной политики, и после решения структурного подразделения социальной защиты населения по новому месту жительства вы получите выплату и увидите справку ВПЛ в Дії, — сообщается в официальном ТГ-боте приложения Дія.

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Напомним, помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц из пострадавших от войны областей предоставляется за март-апрель: для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 гривен; для остальных – 2 000 гривен.

Отметим также, что с 1 мая изменился список территориальных общин, расположенных в районах проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, согласно которым внутренние переселенцы в Украине будут получать выплаты от государства.

Полный актуальный список здесь.

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