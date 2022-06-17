Украинский стартап ZibraAI запускает благотворительный NFT проект Sirens Gallery. Это галерея NFT-изображений, созданных с помощью уникальной технологии на основе искусственного интеллекта. Цель проекта – через продажу NFT собрать средства для помощи жертвам войны и решению гуманитарной катастрофы в Украине. Все деньги, полученные от продажи изображений, будут направлены в украинские благотворительные фонды Dobro.ua и Unchain.fund.

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24 февраля каждый украинец проснулся от сирен. Их звук запечатлелся в памяти украинцев навсегда и уже четыре месяца не стихает по всей территории Украины.

«Уже несколько месяцев подряд, на наших глазах разворачивается чудовищная гуманитарная катастрофа, к которой привело вторжение России. Мы не можем стоять в стороне и хотим приобщиться к преодолению ее последствий, а также помочь Украине в послевоенном восстановлении. Для этого команда украинского стартапа ZibraAI решила использовать опыт работы с технологиями искусственного интеллекта и создала благотворительный NFT-проект Sirens Gallery. Мы хотим рассказать о смелости украинцев и навсегда записать историю этой войны в блокчейн», – комментирует запуск проекта Александр Петренко, кофаундер и СЕО в ZibraAI.

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Команда проекта разработала технологию на основе искусственного интеллекта: собрала и описала 150 важнейших событий войны, а нейронная сеть сгенерировала цифровые изображения на основе текстовых описаний. В галерею вошли сцены борьбы за Гостомельский аэропорт, атаки «русского корабля» на остров Змеиный и многие другие судьбоносные события этой войны, которые определили ход нашей истории.

В общей сложности в галерее будет представлено 1991 изображение наиболее знаковых событий войны, которые можно будет приобрести в виде NFT-токенов. Минимальная стартовая цена за один NFT – эквивалентна $100. Самый дорогой NFT будет стоить $10 000.

Продажа NFT-изображений будет организована в три этапа. Первая коллекция будет содержать 661 работу и будет доступна на сайте sirens.gallery с 24 июня. Все средства от продаж NFT-работ будут переданы на благотворительность – гуманитарную помощь пострадавшим от войны украинцам и восстановление украинских городов. Благотворительными партнерами проекта стали крупнейшая украинская благотворительная платформа dobro.ua и фонд Unchain.

Проект Sirens Gallery создан при содействии Министерства цифровой трансформации и в партнерстве с технологической компанией Roosh, креативной студией Twid, Near Foundation, Galactic3, Reface, Powder, Darewise и Sloyd.

«Технология блокчейна и NFT уже доказали свою эффективность для сбора средств в поддержку Украины. Создав NFT-галерею Sirens Gallery, мы стремимся помочь пострадавшим от войны украинцам и городам, а также объединить сообщество современных художников и представителей технологической индустрии вокруг защиты ценностей, за которые борется Украина. И, наконец, показать миру Украину такой, какой видим ее мы: смелой, как никогда объединенной и технологически развитой», – добавляет Сергей Токарев, инвестор и Founding Partner в Roosh.

«Наш месседж ко всему Web3 сообществу неизменен – помнить, что у нас есть инструменты для создания более справедливых и устойчивых систем и использовать их. Каждый из нас должен внести свою лепту, чтобы объединенными усилиями разорвать цепь страданий украинцев», – комментирует Рев Миллер, соучредитель Unchain Fund.