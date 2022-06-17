Близкие на расстоянии: ICTV и UNFPA запустили проект ко Дню отца

Война создала километры расстояния между миллионами семей, отцами и их детьми. Но даже ужасу войны не под силу изменить главное – родительскую любовь. Именно ей в канун Дня отца канал ICTV вместе с Фондом ООН в области народонаселения в Украине (UNFPA) посвятил проект «Близкие на расстоянии».

В третье воскресенье июня в Украине отмечают День отца. Уже несколько лет UNFPA и ICTV вместе формируют культуру в этот день – говорят о важности отцовства, объясняют роли пап и освещают проблемы, связанные с неравенством участия в воспитании детей.

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В 2022 году День отца, приходящийся на 19 июня, приобрел новые формы и значения – война разделила семьи и показала важность родительской поддержки в это время.

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— Война изменила нашу жизнь. Она обострила понимание добра и зла, силы любви, партнерства, преданности ценностям, отдаляющим нас от врага. Об этом наша кампания ко Дню отца, которую мы уже традиционно создаем с нашими партнерами из Фонда ООН в области народонаселения. Она о родительской любви, которая побеждает любые обстоятельства и обретает новые формы, чтобы поддерживать связь с детьми даже на расстоянии. И это безусловно кампания о ценности равенства – в правах, проявлениях и отцовстве. Мы знаем, сколько семей сейчас разделены войной и километрами, и хотим этой кампанией еще раз поддержать тех, кто, как и все, мы ждет украинской победы, чтобы праздновать этот день вместе со своими детьми”, – рассказывает Александр Богуцкий, СЕО Starlight Media.

В ролике показаны истории украинских пап – волонтеров, пекарей, медиков, военных, предпринимателей, преподавателей и известных артистов. Тех, кто сейчас рядом со своими детьми, и оказавшихся на расстоянии. Их голосами авторы проекта рассказали о доступных способах сказать «Люблю» своему ребенку.

— UNFPA много лет работает с семьями в Украине. Мы продвигаем идеи здоровых семейных отношений и ответственного родительства, где мужчины и женщины равноправны и пропорционально заняты домашними делами и уходом за детьми. Сейчас в военное время UNFPA стремится увеличить поддержку украинцев и украинок. Через сеть папохабов мы сейчас работаем на местах, на уровне общины, где должны произойти изменения, а наша помощь более актуальна и необходима, – комментирует Хайме Надаль, Представитель UNFPA в Украине.

В рамках кампании UNFPA и ICTV также будут ежедневно делиться советами отцовства в современных военных реалиях. Их можно будет посмотреть в эфире и социальных сетях канала. Как папам поддерживать связь с детьми на расстоянии и какие слова поддержки находить для них в это сложное время – об этом рассказали в видео ко Дню отца.