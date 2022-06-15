Марка «Доброго вечора, ми з України»: где и когда можно купить, цена и эскиз

Эскизом к марке «Доброго вечора, ми з України» станет трактор, тянущий танк

Об этом сообщает Минцифра. Этот вариант избрали 41,2% участников опроса. Отмечается, что за неделю к опросу присоединились более 833 тысяч человек, из которых более 766 тысяч — в Действии.

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На втором месте марка с изображением ВСУ, останавливающая путина — 18,6%. Третье место у воина из KALUSH – 14,8%.

Четвертое и пятое место разделили гусь в поле с военными и керамический петушок. За них отдали свой голос 13 и 12,5%.

Так что теперь будем ждать старта продаж новой марки!

Фото — Мінцифра

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