Как заказать доставку AliЕxpress в Украину? Новая почта и Укрпочта возобновили работу с сервисом

В Украине возобновляют доставку с AliExpress. Теперь украинцы снова смогут заказывать товары из известного онлайн-магазина.

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Получить свой заказ с AliExpress можно будет с помощью Новой почты и Укрпочты. Чтобы заказать доставку с сайта на удобное отделение или почтомат НП, нужно указать опцию AliExpress Standard Shipping и на карте выбрать ближайшее отделение/почтомат, которое сейчас работает. А вот заказ через Укрпочту можно получить в 15 областях Украины: Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях.