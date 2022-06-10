Ограничение по времени в ТіkТоk: как работает новая функция и как настроить

ТіkТоk вводит функцию ограничения времени, которое пользователи проводят в приложении. Об этом сообщается на официальном сайте ТіkТоk.

Похоже, что соцсеть решила позаботиться о своих пользователях и их социальных жизни, а потому позволяет получить уведомление о перерыве. Теперь взрослый пользователь сможет самостоятельно настроить ограничения и получить уведомление, что следует сделать перерыв. А вот для детей 13-17 лет ТіkТоk сам выбрал время, после которого им лучше сделать перерыв в использовании приложения. Напоминания о перерыве дети увидят после 100 минут просмотра видео.

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Также в приложении появится отдельная информационная панель, которая будет отображать количество раз, когда человек открывал приложение, а также потраченное на него время днем ​​и ночью. Кроме того, добавят новый гайд о цифровых привычках, который побуждает задуматься, как человек проводит время в сети.