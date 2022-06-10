Когда Украина вступит в ЕС и что будет?

После начала полномасштабной войны вопрос о предоставлении Украине членства в Европейском Союзе встал еще острее. Президент Украины Владимир Зеленский даже успел заполнить анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС. А теперь Европейский парламент заявил, что будет рекомендовать лидерам стран Европейского Союза предоставить Украине статус кандидата на саммите 23-24 июня. Об этом во время пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге заявил глава Комитета ЕН по иностранным делам Дэвид Макалистер.

«Мы рекомендуем предоставить Украине оружие и все оборудование в соответствии с потребностями, высказанными украинскими властями, и предоставить стране статус страны-кандидата как четкий политический сигнал солидарности с мужественным народом Украины… Мы рекомендуем также обеспечить широкий мониторинг применения санкций ЕС, чтобы укрепить способность Европейской комиссии по имплементации ограничительных мер», – заявил председатель Комитета Европейского парламента по иностранным делам.

Related video

В ЕС по внутреннему паспорту: украинцам не нужен загранпаспорт для пересечения границы

Макалистер назвал восемь пунктов рекомендаций Европейского парламента для участников саммита ЕС. Все они так или иначе связаны с событиями в Украине, три из них прямо касаются ее интересов. Он отметил, что сегодня весь мир проходит через период нового геополитического самоопределения. Проблемы, возникшие в результате агрессивной войны россии против Украины, выходят за пределы трагической ситуации, поскольку перед вызовом предстала вся Европа.

Совместный доклад Комитета по иностранным делам и подкомитету по безопасности и обороне Европейского парламента будет вынесен на голосование во время пленарного заседания ЕП в Страсбурге 8 июня.