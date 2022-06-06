КНДР запустили ракеты в режиме испытаний: США и Южная Корея быстро сориентировались

5 июня Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря у своего восточного побережья

Случилось это на следующий день после того, как Южная Корея и США завершили свои первые совместные военные учения с участием американского авианосца более чем за четыре года. Об этом сообщает Reuters.

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Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что Северная Корея запустила неизвестную ракету. Правительство Японии сообщило, что КНДР запустила, вероятно, баллистическую ракету.

Как пишет Bloomberg, Северная Корея запустила восемь баллистических ракет малой дальности.

Военные Южной Кореи заявили, что зафиксировали запуск ракет между 09:08 и 09:43 по местному времени из района вокруг главного аэропорта Пхеньяна в сторону вод у его восточного побережья.

Ответ США и Южной Кореи

США и Южная Корея не стали долго ждать. Они запустили восемь баллистических ракет в Японское море в понедельник в ответ на проводимые КНДР накануне запуски ракет, сообщает «Ренхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

– Наши военные решительно осуждают серию провокаций Северной Кореи с использованием баллистических ракет и серьезно призывают ее немедленно прекратить действия, усиливающие военную напряженность на полуострове и усугубляющие проблемы безопасности, – говорится в публикации.

О совместных учениях США и Южной Кореи

4 июня южнокорейские и американские корабли завершили трехдневные учения в международных водах у японского острова Окинава, в которые входили тренировки по противовоздушной обороне, противокорабельные, противолодочные и морские операции по перехвату.

В обучении принимал участие атомный авианосец USS Ronald Reagan, а также другие крупные военные корабли.

Кроме того, 3-4 июня Сеул посетил представитель США по делам Северной Кореи, спецпредставитель США Сун Ким. Он встретился со своими южнокорейскими и японскими коллегами Ким Ганном и Такехиро Фунакоси, чтобы подготовиться ко всем непредсказуемым обстоятельствам на фоне признаков того, что Северная Корея готовится провести ядерное испытание впервые с 2017 года.

Вашингтон очень четко дал понять Пхеньяну, что он открыт для дипломатии, сказал Сун Ким во время визита, отметив, что он готов обсудить вопросы, представляющие интерес для Пхеньяна, такие как ослабление санкций.

Напомним, что Северная Корея уже делала провокации и до этого. КНДР испытала и запустила свою первую новую межконтинентальную баллистическую ракету. Испытанием руководил лично лидер Северной Кореи – Ким Чен Ин.

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