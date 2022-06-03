Чечевичный суп: рецепт пошаговый от финалистки СМПУ Вики Маремухи

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Суп из чечевицы – блюдо интересное. По вкусу он необычный, быстро и надолго утоляет голод, при этом не вредит фигуре! Убедитесь сами, приготовив его по рецепту финалистки второго сезона реалити «Супермодель по-украински» (Новый канал) Вики Маремухи.
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Ингредиенты:
- красная чечевица – 200 г;
- лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- томат – 1-2 шт.;
- вода – 400-500 мл;
- растительное масло – для жарки;
- соль, перец, куркума – по вкусу;
- сметана – для подачи.
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Способ приготовления:
- Лук нарежьте полукольцами. Морковь очистите и натрите на крупной терке. С томатов снимите кожицу и измельчите их. Поджарьте овощи в разогретой с маслом сковороде.
- Добавьте соль, перец, куркуму и протушите три минуты.
- Промойте чечевицу и добавьте ее к овощам. Тушите все вместе еще пять минут.
- Добавьте воду и варите до готовности крупы – она должна начать развариваться.
- Измельчите смесь блендером. Суп готов! Чтобы было вкуснее, подавайте его со сметаной.