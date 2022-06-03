Елена-Кристина Лебедь рассказала, что успокаивало ее во время обстрелов Киева

Ведущая Нового канала призналась, что помогает ей взять себя в руки в трудные периоды жизни

Как и у всех украинцев, 24 февраля жизнь ведущей проекта «Аферисты в сетях» Елены-Кристины Лебедь изменилась коренным образом. Ей пришлось привыкать к звукам сирен и обстрелов, к тяжелым новостям и переживаниям за оказавшихся в оккупации родных. Справиться с волнением в этот непростой период ведущей Нового канала помогает ее любимица — французский бульдог Сара.

Related video

– Животные – это такой антистресс! Когда Киев обстреливали «Градами», я невольно обнимала Сару. Она мирно посапывала, и меня это успокаивало, — призналась Елена-Кристина «Неймовірній правді про українців». — Животные имеют такую отдачу просто потому, что вы у них есть, потому что они вас любят! Это волшебство.

Нагло наживаются на войне: Елена-Кристина Лебедь разоблачила новую схему аферистов

Все эти трудные дни Лебедь волонтерит и помогает пострадавшим от войны животным. К сожалению, сотни преданных четырехлапых больше никогда не смогут увидеть своих хозяев. Такая печальная судьба постигла «макаровского Хатико» — пса Рини, который больше месяца верно ждал хозяйку, не догадываясь, что больше ее не увидит. Ведь в марте женщину мучили и убили кадыровцы.

— Этот малыш не сдавался, не хотел уходить с порога своего дома. Он думал, что охраняет хозяев, их спокойный сон… – рассказала Елена-Кристина. — Верный пес не пошел с волонтерами и соседями. Но впоследствии нашлась семья с такой же, как и Рини, собачкой — они сдружились. Теперь у него будет новая любящая семья, да еще и компаньон.

«Мандраж нападает»: Елена-Кристина Лебедь — о плюсах и минусах путешествий с собакой

Ведущая считает, что если с непростыми испытаниями смогли справиться пушистики, смогут выстоять и украинцы.

— Кошки вообще отличаются особенной живучестью. Они могут быть в ужасном состоянии, но все равно выживут. Это говорит о том, что какие бы испытания ни выпадали на нашу долю, мы все сможем! – добавила она.