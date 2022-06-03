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Мобилизация 2022: Будут ли украинок призывать в ВСУ?

Мобилизация 2022: Будут ли украинок призывать в ВСУ?

Сейчас вся Украина объединилась против российского вторжения. Кто волонтерит, кто воюет на фронте, а кто помогает поднимать экономику. Женщины наравне с мужчинами делают все из предварительно указанного. Сейчас в Вооруженные Силы Украины на 15% состоят женщины, что составляет примерно 30 тысяч военнослужащих женского пола. Но будет ли эта цифра расти из-за мобилизации? Давайте разбираться.

Мобилизация украинок в Вооруженные силы Украины возможна только с их согласия. Об этом в интервью Lviv.media заявил начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко.

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Как пояснил Тищенко, закон Украины не предусматривает обязательного призыва женщин по мобилизации. Кроме того, в этом нет необходимости.

Напомним, что ранее общую мобилизацию в Украине продлили до 23 августа.

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